Legge elettorale, Barbagallo: vertenze in atto non hanno bisogno di corsa al voto

(Agenzia Vista) Bologna, 09 giugno 2017 I sindacati della CGIL, CISL e UIL si sono riuniti al museo di arte moderna (Mambo) per discutere di sviluppo sostenibile, in vista del G7 ambiente. Alla convegno sono intervenuti Susanna Camusso, segretario generale Cgil, e Carmelo Barbagallo, segretario generale UIL. ''E' stato Papà Francesco con la sua enciclica a ricordarci quanto sia importante salvaguardare l'ambiente e la pace. Il sindacati può essere l'interlocutore giusto per raggiungere gli obiettivi prefissi''. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev