(Agenzia Vista) Monza, 03 giugno 2017 Luigi Di Maio, uno dei leader del Movimento 5 stelle, a Monza per sostenera la campagna elettorale per le amministrative del candidato sindaco. Di Maio, dal palco organizzato per l'evento, è tornato sulla legge elettorale affermando che "c'è la volontà di ritardare per ottenere vitalizio". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev