Legge elettorale, Pinotti: è stata una giornata drammatica

Genova (askanews) - "È stata una giornata piuttosto drammatica per quanto riguarda il percorso della legge elettorale. È chiaro che dopo lo stop di oggi sarà molto difficile rimettere su un binario che corra l accordo che era stato trovato tra i partiti ma questo lo vedremo dopo le elezioni amministrative di domenica". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, parlando con i giornalisti a Genova margine della chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra, Gianni Crivello."Credo che ci siano alcune cose oggettive - ha sottolineato Pinotti- c'è una foto di un tabellone dove per un errore di un funzionario della Camera un voto segreto è stato mostrato e lì il voto dei Cinque Stelle non era concorde rispetto a quello che era l accordo di maggioranza. Questo - ha concluso il ministro della Difesa - è un dato oggettivo, poi ciascuno ne trarrà le conseguenze".