Legittima difesa, Fi espone striscioni, Fico sospende Aula

Roma, 6 mar. (askanews) - Il disegno di legge che modifica la legittima difesa è stato approvato alla Camera. Subito dopo il sì al ddl, che ora deve passare al Senato in terza lettura, Forza Italia ha mostrato degli striscioni nell'aula con scritto "Finalmente una cosa di centrodestra" per "festeggiare" l'ok da parte di tutto il centrodestra di un provvedimento condiviso.Comportamento che è stato subito censurato dal presidente della Camera, Roberto Fico, che ha richiamato all'ordine i deputati e chiesto ai commessi di ritirare gli striscioni. A causa del trambusto nell'emiciclo, Fico ha deciso di sospendere l'Aula per qualche minuto.