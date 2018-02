(Agenzia Vista) Casaletto Lodigiano (LO), 10 febbraio 2018 Legittima Difesa, Meloni: italiani hanno diritto a difendersi se Stato che non fa il suo lavoro ''Per noi non esiste l'eccesso colposo di legittima difesa, c'e' solo la legittima di difesa, e gli italiani hanno il diritto a difentersi davanti ad uno Stato che non fa il suo dovere''. Queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, durante l'incontro con Mario Cattaneo, ristoratore che uccise un rapinatore durante una colluttazione. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev