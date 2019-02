Pomigliano d'Arco, 18 feb. (askanews) - Il Governo investirà 130 milioni di euro per i siti campani di Nola e Pomigliano d'Arco del gruppo Leonardo. Lo ha annunciato il vice premier e ministro per lo Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenendo al lancio dell'AeroTech Campus di Leonardo a Pomigliano d'Arco."Investiamo - ha detto - 130 milioni di euro a Nola e Pomigliano d'Arco per portare sulle linee di produzione l'intelligenza artificiale".