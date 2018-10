(Agenzia Vista) Firenze, 19 ottobre 2018 Leopolda 9, ingresso da star per Renzi, attraversa il pubblico tra baci e abbrcci e sale sul palco Matteo Renzi ha aperto la Leopolda 2018 con un ingresso da star. Renzi ha attraversato tutto il pubblico tra baci e abbracci per poi salire sul palco per dare il via alla convention. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it