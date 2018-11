(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2018 Leu Grasso Andare avanti noi antidoto al Governo antidemocratico Siamo qui per rispondere alla chiamata da parte dei territori di Liberi e Uguali ad andare avanti per costruire una formazione politica ch possa mettere insieme e favorire l’unità di competenze, di cultura e di sensibilità per contrastare questo governo discriminatorio e antidemocratico“. Così ai giornalisti, Pietro Grasso, leader e senatore di Leu, facendo ingresso tra gli applausi al Teatro Ghione dove questa mattina si svolge una iniziava di Leu. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev