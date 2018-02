(Agenzia Vista) Firenze, 03 febbraio 2018 LeU, Grasso Renzi come Red Bull, pieno di sostanze artificiali ''Si e' raccontata un'Italia di plastica, un'Italia edulcorata in questi anni, non a caso qualcuno si è paragonato alla Red Bull, che e' piena di coloranti e sostanze artificiali''. Queste le parole di Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, durante il suo intervento ad un evento elettorale al teatro Puccini. fonte LeU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev