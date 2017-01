Libano: la Mogherini incontra il ministro degli Esteri Bassil

Beirut (askanews) - L'Alto rappresentante degli Affari esteri dell'Unione europea Federica Mogherini ha tenuto a Beirut una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri libanese, Gebran Bassil, dichiarando la sua soddisfazione per l'elezione del presidente Michel Aoun e la formazione del governo del premier Saad Hariri. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, la Mogherini ha sottolineato anche come l'Unione europea stia aiutando il Libano a sostenere il carico di responsabilità provocato dal massiccio afflusso di profughi dalla Siria e come stia cercando di trovare una soluzione politica alla drammatica crisi.L'Unione europea è il primo donatore sia per gli sfollati siriani all'interno del paese sia per i profughi fuggiti nei paesi vicini come Libano, Giordania e Turchia, ha sottolineato la Mogherini che ha poi affrontato il delicato problema del conflitto: "Per noi il lavoro fondamentale è quello di garantire una soluzione politica che possa realizzare la transizione dando vita in Siria a un sistema di governo partecipativo in modo da permettere a sfollati e profughi in Libano, in Europa o negli Stati Uniti, di tornare in patria e di sentirsi di nuovo a casa propria".