(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2019 Liberazione di Roma, Raggi: "Trasmettere la memoria per combattere chi calpesta i diritti" "Trasmettere la memoria per combattere chi calpesta i diritti". Così la Sindaca di Roma Virginia Raggi durante l'iniziativa organizzata nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio in occasione del 75° Anniversario della Liberazione di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev