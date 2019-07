(Agenzia Vista) Salisburgo, 02 luglio 2019 Liberta' per Carola, l'urlo in italiano dei manifestanti austriaci Manifestazione sotto il museo della Casa di Mozart a Salisburgo dove è prevista la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una quarantina di persone si è radunata per chiedere al Capo dello Stato la scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev