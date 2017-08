Libia, Alfano: basta azioni unilaterali, serve guida Onu

Roma (askanews) - "Per noi, a differenza di altri partner, l'unità e la stabilità della Libia coincidono con l'interesse nazionale: lavoriamo per evitare la frammentazione dell'azione della comunità internazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa diCamera e Senato."Abbiamo assistito negli ultimi mesi a una proliferazione delle iniziative unilaterali" tanto che è stata messa in discussione l'autorevolezza dell'inviato speciale Martin Kobler, a fine mandato", ha aggiunto. "Ora con la nomina del nuovo rappresentante Onu, la comunità internazionale non ha più scuse, deve unificare gli sforzi sotto l'egida Onu".