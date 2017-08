(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2017 Libia, Pinotti (Pd): non si tratta di blocco navale. L'ha dichiarato la Ministra della Difesa Pinotti intervenendo durante l'audizione presso le commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, a cui ha partecipato anche il Ministro degli Esteri Alfano, in riferimento alla missione navale italiana in Libia. fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev