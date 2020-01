Libia, Russia rassicura l'Italia: errore vero commesso dalla Nato

Mosca, 17 gen. (askanews) - Apre accusando gli Stati Uniti il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, ma alla prima risposta non perde l'occasione di rassicurare l'Italia, a qualche giorno dalle aspre critiche pronunciate nei confronti del nostro Paese da fonti russe non ufficiali e a poche ore dalla conferenza di Berlino. "L'errore principale non è stato commesso dall'Italia, ma dai nostri colleghi dell'alleanza Atlantica, che hanno avuto un ruolo decisivo nel decidere di bombardare la Libia nel 2011 e sovvertire il regime. Il ruolo principale non lo ha avuto l'Italia, per quello che so; non dirò chi l'ha avuto, ma tutti lo sanno".Lavrov, che ha chiamato come ogni anno a gennaio la stampa internazionale accreditata a Mosca in una grande conferenza stampa, aggiunge che al momento la cosa importante è che le autorità libiche non "ripetano gli errori del passato" e non ricomincino ad accusarsi a vicenda.Quanto all'Italia, la Russia intende partecipare alla conferenza sulla Libia a Berlino con i colleghi italiani e quel giorno, prima dell'inizio della conferenza, Lavrov ha intenzione di incontrare il ministro Luigi Di Maio.