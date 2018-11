(Agenzia Vista) Palermo, 13 novembre 2018 Libia, Salame': "Elezioni in primavera, abbiamo ragionevoli possibilità di successo" "L'obiettivo è arrivare ad elezioni per la prossima primavera, abbiamo ragionevoli possibilità di successo". Queste le parole di Ghassam Salame', inviato Onu per la Libia, durante la conferenza stampa al termine della conferenza di Palermo sulla questione libica. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it