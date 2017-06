Roma, (askanews) - Maratona mediatica per Vladimir Putin. Il presidente russo risponde alle domande dei suoi connazionali in una lunga diretta Tv, radio, web e social.La maratona si svolge al Gostinny dvor, padiglione costruito ai tempi degli zar da architetti italiani, vicino al Cremlino e oggi sede della Linea Diretta. Centinaia di ospiti in studio, milioni gli aspiranti a porre un quesito. Il pubblico si è alzato in piedi per salutare l'ingresso del presidente.