(Agenzia Vista) Sanremo, 08 febbraio 2020 Lite con Bugo, Morgan: "Se lo rifarei Io faccio spettacolo, è lui che non ha retto il palco" "Se lo rifarei? Io faccio spettacolo, è lui che non ha retto il palco". Così il cantante Morgan rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a Casa Sanremo in merito al suo litigio con Bugo durante il Festival. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it