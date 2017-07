Liu Xiaobo a letto in ospedale, spunta un video inedito

Milano (askanews) - Liu Xiaobo a letto, quasi immobile, e al suo capezzale la moglie, dei medici cinesi e due loro colleghi stranieri. E' spuntato un video inedito che mostra il premio Nobel per la Pace, ricoverato da inizio giugnonell'ospedale cinese di Shenyang per un cancro al fegato, dopoessere stato rilasciato dal carcere in cui stava scontando dal2009 una condanna a 11 anni per "sovversione".Liu Xiaobo continua a chiedere dipotersi curare all'estero, anche se potrebbe non avere molto davivere. Il video mostra un medico tedesco e uno americano che cercano di rassicurare la moglie di Liu. L'ambasciata tedesca a Pechino ha espresso "profonda preoccupazione" per la diffusione di questo video e ha parlato di violazione del segreto medico. I medici occidentali che hanno visitato Liu in ospedale hanno detto che un suo trasferimento all'estero per le cure "non comporterebbe alcun pericolo", smentendo quanto sostenuto dai colleghi cinesi.