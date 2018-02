(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2018 Lo sfogo di Razzi ho detto no a Circoscrizione Estero morto un Papa se ne fa un altro centrodestra vincera Il senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, che era stato escluso dalle liste, spiegà così perchè ha rifiutato la possiblità di entrare nella Circoscrizione Estero: ''Mi è stato offerto, però ho rifiutato perchè è impossibile! Io che sono già stato eletto due volte alla Circoscrizione Europa all'estero so quanto lavoro c'è da fare, in due settimane è impossibile fare una vera campagna elettorale per essere candidato alla Circoscrizione Estero'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev