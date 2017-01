Lo sgombero della neve a Palo del Colle

(Agenzia VISTA) Matera, 10 gennaio 2017 Maltempo, l’Italia ancora nella morsa del freddo. Ci aspettano due settimane di gelo. Neve in Puglia, emergenza idrica in Abruzzo, ancora molte scuole chiuse. Nevicate su Veneto, lombardia e Liguria. Freddo intenso fino al 21 gennaio. In Puglia le temperature si sono nuovamente abbassate nevica a tratti. In quasi tutto l’Abruzzo, i sindaci hanno prorogato la chiusura degli istituti scolastici fino a mercoledì. L’80 percento delle scuole sono chiuse in Puglia. Portoni sbarrati anche a Enna e nell’Agrigentino. TRM.