Lo spettacolare fondale dell'Antartide mostrato da Greenpeace

Antartide (askanews) - L'associazione ambientalista Greenpeace ha diffuso le spettacolari immagini girate sui fondali marini dell'Antartide. L'operazione fa parte di una campagna di sensibilizzazione per creare in zona un santuario protetto che copra circa 2 milioni di Km quadrati dioventando la più grande zona protetta della Terra.Il mare antartico, che rappresenta il 15% della superficie oceanica del pianeta ospita un ecosistema eccezionale ricco di oltre 10mila specie uniche, in gran parte preservate dall'attività umana ma minacciate dallo sviluppo della pesca e della navigazione.