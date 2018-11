(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2018 Lo spiegamento delle Forze Armate in piazza Venezia per le celebrazioni del 4 Novembre Le celebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, nel Centenario della fine della Grande Guerra. La giornata celebrativa nazionale italiana istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. Presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico.. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev