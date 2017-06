Lombardia, Gori: io candidato?Da decidere, Maroni non invincibile

Milano (askanews) - Il centrosinistra non ha ancora preso una decisione sul candidato che sfiderà Roberto Maroni alle prossime regionali in Lombardia: lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, indicato come uno dei possibili nomi. "Io non ho mai manifestato l'idea di candidarmi, il Pd e centro sinistra stanno ragionando su quale possa essere il candidato migliore: alcuni hanno fatto mio nome però la decisione non è presa - ha detto a margine di un evento a Palazzo Lombardia - peraltro mi pare che questo allungamento dei tempi che si prospetta suggerisca il fatto che non bisogna essere precipitosi nel decidere".La partita elettorale per la regione Lombardia è "complicata" per il centrosinistra ma Roberto Maroni non è un candidato invincibile secondo Giorgio Gori, sindaco di Bergamo indicato tra i possibili candidati a sfidare il presidente in carica alle prossime regionali. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se consideri Maroni invincibile, Gori ha risposto, a margine della presentazione di "I maestri del paesaggio" a Palazzo Lombardia: "Non lo penso affatto, anzi credo che ci siano segnali molto chiari del poco che ha fatto la regione in questi anni, e di quanto di più avrebbe potuto fare per sostenere la crescita della Lombardia".Parlando delle difficoltà per il centrosinistra alle regionaliprospettate anche dal sindaco di Milano Beppe Sala, Gori hadetto: "Francamente non c'è un allarme, che la partita siacomplicata per il centro sinistra in Lombardia lo sappiamo da più o meno 25 anni tant'è che abbiamo sempre perso. I risultati di questo weekend non mi fanno però cambiare idea rispetto allapossibilità che se il centrosinistra sarà bravo a mobilitaretutte le energie che ci sono nei territori, quindi immagino loschieramento più largo possibile anche con i corpi intermedi,possa giocarsela in modo competitivo".