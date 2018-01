(Agenzia Vista) Milano, 14 gennaio 2018 Lombardia, Gori: integreremo reddito di inclusione ''Quella delle elezioni regionali in Lombardia sara' una partita molto combattuta ma che vinceremo, anche se di poco''. Queste le parole di Giorgio Gori, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il Partito Democratico, dal palco di ''Obiettivo Governo'' evento orgnizzato dal partito per la campagna elettorale. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev