(Agenzia Vista) Milano, 06 dicembre 2017 Lombardia Notizie Lombardia Mobilita', Armani: stiamo monitorando rete per efficentarla ''In questa fase stiamo monitorando la rete per efficentarla''. Queste le parole di Vittorio Armani, presidente di Anas, che ha siglato un protocollo con la Regione Lombardia per la nascita di ''Lombardia Mobilita'', una societa' che gestira' le strade lombarde. courtesy_Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev