Londra, l'attacco a Borough market ripreso da un testimone

Londra (askanews) - In queste immagini amatoriali sono stati ripresi i momenti dell'attacco al Borough Market, il mercato poco distante dal London Bridge dove sono piombati a piedi gli attentatori ferendo i passati col coltello, una volta investiti i pedoni sul ponte più famoso di Londra.Il video è stato girato da un dipendente di una panetteria del mercatino enogastronomico proprio nel momento dell'arrivo degli attentatori. L'uomo, di origine rumena, urla nella sua lingua natale "E' un attentato, sono pazzi" e poi ancora "Hanno accoltellato un ragazzo, mio Dio, gli hanno piantato un coltello nel collo".Poi riprende la corsa di un ferito, in pantaloni chiari e felpa blu, sorretto da un poliziotto mentre verso la fine si vedono agenti, armi in pugno, correre velocemente verso il fondo del mercato.