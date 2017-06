Londra (askanews) - Appena oltre le zone colpite dagli attentati e di chiuse al pubblico per permettere i rilievi di polizia sono comparsi i primi fiori e i messaggi per le vittime degli attacchi di Londra. L'attacco avvenuto a London Bridge, costato la vita ad almeno 7 persone e che ha provocato 48 feriti di cui alcuni in gravi condizioni, è il terzo attacco di matrice terroristica in meno di tre mesi in Gran Bretagna.