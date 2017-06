Londra (askanews) - "Sono arrabbiato e furioso per il fatto che questi tre uomini cercano di giustificare le loro azioni usando la mia stessa fede. L'ideologia che seguono è perversa e velenosa e non c'entra niente con l'Islam". Lo ha detto il sindaco di Londra Sadiq Khan, tornato nel quartiere di Borough Market 48 ore dopo l'attentato in cui hanno perso la vita 7 persone."Io condanno questo attacco terroristico - ha aggiunto - ma anche l'ideologia velenosa che questi uomini, ed altri seguono".