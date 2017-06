Londra, polizia: 12 persone arrestate in raid a Barking

Londra (askanews) - Imponente raid di polizia a poche ore dal nuovo attentato a Londra. Dodici persone sono state arrestate a Barking, nell'Est di Londra, in un'operazione antiterrorismo legata a quanto accaduto sabato sera nella capitale britannica. Lo ha annunciato la polizia in un comunicato precisando che Numerose perquisizioni sono ancora in corso nella stessa area di Barking. Fra le 12 persone fermate, secondo quanto si è appreso, ci sarebbero anche quattro donne che indossavano il velo islamico al momento del fermo."L'indagine sull'orribile attacco di ieri sera a Londra si è evoluta rapidamente, mentre la Polizia Metropolitana continua a ricostruire esattamente quello che è accaduto", ha detto la polizia sottolineando che le ricerche procedono "in un certo numero di indirizzi".