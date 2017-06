Londra, rogo alla Grenfell Tower, sindaco Khan: risposte rapide

Londra (askanews) - Tensione a Londra dopo il devastante incendio della Grenfell Tower. Sul luogo del tragico rogo il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dovuto affrontare una folla estremamente nervosa e ha chiesto risposte rapide dall'inchiesta pubblica che verrà aperta sulle cause che hanno provocato la strage."Ci sono domande a cui bisogna dare una risposta rapida" ha detto Khan. "Non possiamo aspettare anni. Il mio timore è che le indagini possano prendere troppo tempo e che l'inchiesta si protragga per anni e anni. Non possiamo permetterci di aspettare troppo a lungo".In particolare, l'inchiesta dovrà verificare come siano stati condotti i recenti lavori di ristrutturazione e se questa sia stata fatta in modo da garantire la sicurezza.Attualmente sono 17 le vittime ufficiali del rogo alla Grenfell Tower ma la polizia teme che non tutti i resti delle persone morte potranno essere identificati e il comandante Stuart Cundy della Metropolitan police ha aggiunto di sperare che il bilancio definitivo non superi i 100 morti.