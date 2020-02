Londra, uomo accoltella passanti: scarcerato una settimana fa

Londra, 3 feb. (askanews) - Era stato scarcerato solo una settimana fa il 20enne che a Londra ha attaccato con un machete alcuni passanti, ferendone tre, prima di essere ucciso dalla polizia.Sudesh Amman aveva scontato metà della condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione per reati di terrorismo. Era sotto attiva sorveglianza di polizia quando ha sferrato il suo attacco a Streatham High Road. Una circostanza che ha portato il primo ministro Boris Johnson a dichiarare che il governo annuncerà ulteriori piani per "modifiche fondamentali al sistema di gestione delle persone condannate per reati di terrorismo"."Il terrorismo sta cercando di dividerci e di distruggere il nostro stile di vita, ma non noi lasceremo che ciò accada mai", ha commentato il sindaco di Londra, Sadiq Khan.