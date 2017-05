Lorenzin: Auguri a Totti, spero diventi testimonial del Ministero della Salute per aiutare i bimbi

(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2017 Francesco Totti dà l'addio alla carriera da calciatore. 786 le partite con la Roma e 307 gol. 619 le presenze in Serie A, terzo posto nella classifica all-time alle spalle di Maldini (647) e Buffon (617). Totti ha indossato la maglia della Roma 25 anni fa. L'esordio datato 28 marzo 1993 a Brescia. In campionato ha raggiunto la cifra tonda di 250 gol, secondo marcatore di sempre, dietro solo a Silvio Piola. Il goal piu' importante quello realizzato al Parma nel giorno che ha dato il via alla festa scudetto nel 2001. Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, campione del mondo con la nazionale e anche capocannoniere (nel 2006/07 con 26 reti) e la Scarpa d'oro.