Lorenzo Guerini: spero Pd oltre 25%, no alle larghe intese

Milano (askanews) - Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria nazionale del Pd, si augura che il suo partito superi il 25 per cento alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. "Mi auguro anche di superare il 25 per cento. Abbiamo una campagna elettorale da fare e le campagne elettorali si fanno per convincere gli elettori, spiegando ciò che abbiamo fatto e che faremo per il Paese. Le campagne elettorali si fanno anche percambiare i sondaggi, quindi io sono fiducioso", ha detto Guerini arrivando all'incontro 'Indignati, astenuti impegnati. La politica e la sfida del bene comune' organizzato dal Centro culturale di Milano al Teatro Carcano, a cui partecipa anche Maurizio Lupi, della coalizione di centro destra.Proprio riguardo alla partecipazione anche di Lupi al convegno milanese, Guerini ha smentito che si tratti di prove tecniche di larghe intese: "No, è un normale confronto dentro la campagna elettorale cercando di uscire un po' dalle polemiche quotidianeper confrontarci sui grandi temi che riguardano la politica.Un'occasione di confronto pur tra avversari in coalizioni diverse credo si debba trovare un terreno di relazione, confronto e dibattito", ha detto l'esponente del Pd.