Louvre da record, oltre 10 milioni di visitatori nel 2018

Parigi, 3 gen. (askanews) - Numeri da record per il Louvre di Parigi che con oltre 10 milioni di visitatori nel 2018, precisamente 10,2 milioni, si conferma il museo più visitato al mondo e supera il suo precedente primato di 9,7 milioni del 2012.Il 2018 ha fatto registrare una crescita del 25% di visite. Dietro al Louvre nella classifica dei musei più frequentati al mondo figurano il Museo nazionale cinese con 8 milioni e il Metropolitan di New York con 7,3 milioni.Secondo il direttore del Louvre, Jean-Luc Martinez, il nuovo record è stato possibile anche grazie alla ripresa del turismo internazionale a Parigi, dopo il calo di circa il 30% di presenze negli ultimi anni a causa degli attentati terroristici. Sono stati inoltre fatti dei lavori per aumentare la capacità d'accoglienza del museo e con le vendite online dei biglietti si sono ridotti i tempi di attesa, attirando un numero maggiore di turisti.