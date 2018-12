M5s, Antonio Di Maio: "Mio figlio Luigi non ha la minima colpa"

Roma (askanews) - "Come ogni padre ho provato a non far mancare nulla alla mia famiglia". Antonio Di Maio, padre del leader M5S Luigi, torna con un video su Facebook a chiarire la vicenda dei lavoratori in nero nella sua azienda."Nei periodi difficili ho cercato di andare avanti da solo per non pesare su di loro. So che tanti papà mi capiscono: essere un piccolo imprenditore non è facile, soprattutto quando le commesse non vengono pagate, quando c'è la crisi e si ha paura di non poter andare avanti", spiega."Ho sbagliato a prendere lavoratori in nero per carità, ma l'ho fatto perchè allora non c'erano altre soluzioni a una situazione difficile - precisa il padre del vicepremier -. Sono semplicemente un piccolo imprenditore che ha commesso un errore. Chiedo scusa alla mia famiglia, mi dispiace per gli operai che hanno lavorato senza contratto nella mia azienda e mi dispiace per mio figlio Luigi che stanno cercando di attaccare ma, come ho gia detto, lui non ha la minima colpa e non era a conoscenza di nulla".