(Agenzia Vista) Pescara, 21 gennaio 2018 M5s, bagno di folla per Di Maio mentre lascia Villaggio Rousseau a Pescara Un bagno di folla per il candidato presidente del Consiglio per il Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio al termine del Villaggio Rousseau. Di Maio ha voluto salutare personalmente le persone accorse ad acclamarlo nei pressi del van con cui sta svolgendo il #RallyXl'Italia. Di Maio si e' anche scusato con chi non e' riuscito ad entrare nella sala dove ha presentato i 20 punti del programma di governo M5s. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev