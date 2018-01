(Agenzia Vista) Torino, 12 gennaio 2018 M5s, Di Maio Grillo non si fara' da parte, Movimento non e' cambiato ''Qualcuno spera che Beppe Grillo si faccia da parte ma il Movimento non cambia, Grillo e' una grande forza e risorsa, la piu' grande che abbiamo. Sara' con noi in questa campagna elettorale e anche dopo, e resta il garante del Movimento anche nel nuovo Statuto che tutti potete leggere''. Queste le parole di Luigi Di Maio durante l'evento pubblico per la restituzionme di 100mila euro detratti dagli stipendi dei consiglieri del Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte e restituiti simbolicamente all'Aib, l'Associazione dei volontari anti incendi boschivi del Piemonte. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev