(Agenzia Vista) Torino, 12 gennaio 2018 M5s, Di Maio: nuovo statuto non ci rende un partito come gli altri ''Il nuovo statuto non ci rende un partito come gli altri, anzi applicassero gli altri partiti uno statuto come il nostro e poi vediamo quanti ne restano''. Queste le parole di Luigi Di Maio durante l'evento pubblico per la restituzionme di 100mila euro detratti dagli stipendi dei consiglieri del Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte e restituiti simbolicamente all'Aib, l'Associazione dei volontari anti incendi boschivi del Piemonte. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev