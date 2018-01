(Agenzia Vista) Pordenone, 04 gennaio 2018 M5s, Di Maio: Raggi sa quello che deve fare ''La sindaca Raggi ha chiesto Di andare al giudizio immediato. Non ci sono commenti da fare perche' questo e' un Paese dove come fai sbagli: se non lo avesse fatto, sarebbe stato un problema, l'ha fatto ed e' un problema. Io sono molto tranquillo su questo, Virginia sa quello che deve fare''. Queste le parole di Luigi Di Maio, candidato presidente del Consiglio per il Movimento 5 Stelle, a margine della sua visita al vivaio Rauscedo. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev