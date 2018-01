(Agenzia Vista) Torino, 12 gennaio 2018 M5s, Di Maio: Renzi fa guadagnare De Benedetti, noi restituiamo soldi ai cittadini ''Mentre Renzi chiama De Benedetti per farlo guadagnare in Borsa, noi i soldi li restituiamo ai cittadini e ai servizi essenziali del Paese''. Queste le parole di Luigi Di Maio durante l'evento pubblico per la restituzionme di 100mila euro detratti dagli stipendi dei consiglieri del Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte e restituiti simbolicamente all'Aib, l'Associazione dei volontari anti incendi boschivi del Piemonte. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev