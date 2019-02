(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2019 "Tagliamo 2 milioni dI euro in pochi mesi ai parlamentari del M5S e li mettiamo in dotazione alla Protezione Civile per riparare ponti, strade e mettere in sicurezza centri urbani DI Liguria, Friuli e Sicilia, 3 regioni colpite da eventi alluvionali che hanno colpito arterie fondamentali". Cosi' il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa del Restitution Day / Facebook M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev