(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2020 M5s, Di Marzio lascia gruppo Senato e aderisce al Misto "Di fronte ad un'epurazione di fatto della quale non posso non prendere atto, ancorchè con il rammarico di separarmi da colleghi integerrimi, per fugare qualsiasi dubbio formalizzo in questa sede la decisione di aderire al Gruppo Misto". Queste le parole in Aula del senatore del Movimento Cinquestelle Luigi Di Marzio. Fonte: Senato Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev