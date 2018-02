(Agenzia Vista) Napoli, 10 febbraio 2018 M5s, Fico: su questione rimborsi presi provvedimenti severi, da noi chi sbaglia paga ''Quando accadono delle cose l'importante e' sempre la risposta che si da', siamo tutti esseri umani e nessuno e' per forza in assoluto migliore dell'altro''. Queste le parole di Roberto Fico, deputato del Movimento 5 Stelle, a margine di un incontro elettorale per presentare i candidati del Movimento in Campania. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev