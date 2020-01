(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2020 M5s, Nesci: "Restituzioni? Era rivoluzione culturale, invece abbiamo abbassato discorso politico" “Dovevamo operare una rivoluzione culturale ma le maggiori energie e risorse sono state utilizzate in questi anni per abbassare il discorso politico. Tanto è vero che ci ritroviamo ciclicamente a parlare di rendicontazioni per denigrare qualche parlamentare e distogliere l’attenzione dalle questioni politiche su cui invece bisognerebbe argomentare”. Così la deputata di M5s, Dalila Nesci, in un video su Facebook. Fonte: Facebook/Dalila Nesci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev