(Agenzia Vista) Pescara, 20 gennaio 2018 M5s, Taverna: nuovo statuto? Movimento si reinventa per rispondere a richieste cittadini ''Se il nuovo statuo e' un modo per rispondere meglio alle richieste dei cittadini ben venga. Il Movimento deve reinventarsi per essere sempre vicino ai bisogni delle persone''. Queste le parole di Paola Taverna, deputata del Movimento 5 Stelle, parlando con la stampa a Villaggio Rousseau. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev