(Agenzia Vista) Milano, 11 febbraio 2018 Macerata, Bonino: la diminuzione degli sbarchi non ha fermato Traini ''La diminuzione degli sbarchi non ha fermato Luca Traini. Non cadiamo negli errori del passato, e' come quando si diceva l'antisemitismo e' colpa degli ebrei''. Queste le parole di Emma Bonino, leader del movimento +Europa, durante il suo intervento ad un incontro elettorale. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev