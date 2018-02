Macerata, Gentiloni: fermiamo subito e insieme spirale violenza

Roma (askanews) - "Confido nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche: comportamenti criminali non possono avere alcuna motivazione ideologica. I delinquenti sono delinquenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, PaoloGentiloni, parlando a Palazzo Chigi dei fatti di Macerata."Lo Stato - ha aggiunto - sarà particolarmente severo verso chiunque pensi di alimentare una spirale di violenza. Fermiamo questo rischio subito, insieme. L'odio e la violenza non riusciranno a dividerci. Il popolo italiano saprà stringersi intorno alle istituzioni e ai comuni valori della Repubblica".Il comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto da Marco Minniti, ministro dell'Interno, questo pomeriggio a Macerata è "l'occasione per esprimere la vicinanza del governo a una comunità che nei giorni scorsi è stata già colpita da un efferato delitto nel quale è stata massacrata una ragazza. La magistratura - ha aggiunto - assumerà le proprie decisioni ma una cosa è certa: delitti efferati e comportamenti criminali saranno perseguiti e puniti. Questa è la legge, questo è lo Stato".