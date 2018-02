(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2018 Macerata, il sindaco: e' rappresaglia nazi-fascista, episodio non isolato ''Dobbiamo chiamare quello che e' avvenuto sabato una rappresaglia nazi-fascista di una persona che in un bar aveva dichiarato che sarebbe andato a sparare ai neri. Non e' un fatto isolato''. Queste le parole di Romano Carancini, sindaco di Macerata, intervenuto alla convention del Partito Democratico dopo il raid nazi-fascista avvenuto nella sua citta'. fonte PD Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev