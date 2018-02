(Agenzia Vista) Salerno, 10 febbraio 2018 Macerata, Minniti: il Fascismo in Italia è morto per sempre, non ha lasciato buon ricordo "Il Fascismo in Italia è morto per sempre, non ha lasciato buon ricordo". Queste le parole di Marco Minniti, ministro dell'Interno, alla Stazione Marittima "Zaha Hadid" di Salerno dove insieme a Piero De Luca hanno illustrato il programma del Partito Democratico sui temi della sicurezza per il Mezzogiorno. AltrimoondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev